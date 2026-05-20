Загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов вечером 20 мая

По сообщению Министерства транспорта Московской области, вечером 20 мая загруженность дорог в регионе достигнет 5 баллов.

Движение затруднено на следующих шоссе: Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает жителей региона быть внимательными, соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

