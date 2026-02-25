Загруженность дорог в Подмосковье достигнет 5 баллов 25 февраля
По сообщению Министерства транспорта Московской области, в среду утром, 25 февраля, загруженность дорог в регионе составляет 5 баллов.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными на дорогах, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.