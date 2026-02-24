Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 24 февраля

Снегопад в Москве и Подмосковье
Фото: Снегопад в Москве и Подмосковье/Медиасток.рф

Во вторник утром, 24 февраля, уровень загруженности дорог в Московской области оценивается в пять баллов. Заторы образовались на нескольких шоссе и трассах, рассказали в министерстве транспорта Подмосковья.

Движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными, не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

