Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 24 февраля
Во вторник утром, 24 февраля, уровень загруженности дорог в Московской области оценивается в пять баллов. Заторы образовались на нескольких шоссе и трассах, рассказали в министерстве транспорта Подмосковья.
Движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными, не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.