Загруженность дорог в Подмосковье составила 4 баллов 28 апреля
Утром во вторник, 28 апреля, автомобилисты Московской области столкнулись с загруженностью дорог в четыре балла. Как проинформировали в Министерстве транспорта Подмосковья, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
В Министерстве транспорта Подмосковья призывают водителей не игнорировать правила дорожного движения. Из-за осадков автомобилистам необходимо придерживаться скоростного режима и безопасной дистанции. Также следует избегать резких маневров и торможений, проявлять осторожность в местах скопления людей.