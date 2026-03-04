Загруженность дорог в Подмосковье достигла пяти баллов

Трудности с движением наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят быть внимательными на дорогах: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.