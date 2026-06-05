Загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов утром 5 июня

В пятницу утром, 5 июня, уровень загруженности дорог в Московской области достиг пяти баллов. По информации Министерства транспорта Подмосковья, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Стоит учесть, что впереди выходные дни, и возможные затруднения на дорогах могут начаться раньше обычного. Поэтому водителям рекомендуется планировать свои поездки заранее. Кроме того, важно соблюдать скоростной режим, сохранять безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля и избегать резких перестроений и внезапных остановок.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог и транспортного сообщения в Подмосковье можно обратиться к официальному каналу в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.