Загруженность дорог в Подмосковье достигла пяти баллов утром 20 марта
В пятницу утром, 20 марта, на дорогах Московской области зафиксировано пять баллов загруженности, о чем сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.
Проблемы с движением наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.