Загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов утром 15 апреля
Утром 15 апреля Министерство транспорта Подмосковья сообщило о пятибалльной загруженности дорог в регионе.
Затруднения движения зафиксированы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Министерство транспорта рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах из-за дождя. Водителям следует строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и не отвлекаться на телефонные звонки.