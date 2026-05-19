Загруженность дорог в Подмосковье достигла пяти баллов
Утром во вторник, 19 мая, на дорогах Московской области зарегистрировано более 1,6 миллиона автомобилей. Это на 63,4 % превышает средние показатели прошлого месяца, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.
Из-за большого количества машин затруднено движение на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта призывает всех водителей быть внимательными, не отвлекаться на телефон, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.