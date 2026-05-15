Загруженность дорог в Подмосковье достигла пяти баллов
В пятницу утром, 15 мая, на дорогах Московской области фиксируется загруженность в пять баллов. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Подмосковья, затруднения с движением автотранспорта наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и избегать резких маневров и торможений.
Все актуальные данные о дорожной ситуации и транспорте в Московской области доступны на официальном канале в «Макс».