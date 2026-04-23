Загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов

Вечером четверга, 23 апреля, загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов. По информации Министерства транспорта Подмосковья, затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей быть внимательными из-за ухудшения погодных условий. Водителям рекомендуется не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

