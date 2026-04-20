Загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов утром 20 апреля

Утром понедельника, 20 апреля, на дорогах Московской области зафиксировано более миллиона автомобилей. Это на 3,3% превышает средние показатели прошлого месяца, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Движение затруднено в направлении Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Московском регионе сегодня пасмурная погода с сильным ветром, порывы которого достигают 15 метров в секунду. В некоторых округах идет снег с дождем. Из-за непогоды видимость на дорогах снижена.

В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров. Кроме того, водителям рекомендуется не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.