Загруженность дорог в Подмосковье достигла максимума вечером 22 мая

Вечером 22 мая интенсивность движения на дорогах в Московской области достигла высокого уровня — 5 баллов. Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, пробки образовались на Каширском, Ярославском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными и осторожными. Необходимо строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Подробнее о ситуации на дорогах Подмосковья можно узнать в официальном канале по адресу: https://max.ru/mtdi_mo.
