Загруженность дорог в Подмосковье достигла четырех баллов
Вечером четверга, 26 февраля, уровень загруженности дорог в Московской области достиг 4 баллов. Основные затруднения движения, как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными. Водителей просят не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.