Загруженность дорог в Подмосковье достигла 4 баллов утром 28 июля
Утром во вторник, 28 июля, на основных автомобильных дорогах Подмосковья зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей. Это на 10,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Из-за возросшего потока машин затруднено движение на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в «Макс».