Загруженность дорог в Подмосковье достигла четырех баллов

Движение затруднено на съездах с МКАД, на Носовихинском, Рязанском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском и Дмитровском шоссе.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Московской области ожидается сильный ветер, гроза и ливень. Непогода начнется ночью и продлится весь день. Водителей просят не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, увеличить дистанцию и снизить скорость, заранее тормозить перед пешеходными переходами и глубокими лужами.

Подробнее о ситуации на дорогах и транспорте Подмосковья можно узнать в официальном канале ведомства в "Максе".