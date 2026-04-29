Загруженность дорог в Подмосковье достигла 4 баллов утром 29 апреля
Утром в среду, 29 апреля, в Московской области зафиксирован высокий уровень загруженности дорог — четыре балла, сообщили в региональном ведомстве.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта Московской области призывает жителей быть внимательными и осторожными на дорогах. Ведомство рекомендует не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.