Загруженность дорог в Подмосковье составила 4 баллов утром 31 марта

Утром во вторник, 31 марта, загруженность дорог в Московской области составила четыре балла. По информации Министерства транспорта Подмосковья, количество машин на дорогах региона превысило один миллион, что на 3,8% больше средних значений прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает жителей быть осторожными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.