Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 30 марта

В понедельник, 30 марта, с утра загруженность дорог в Московской области составила четыре балла. По информации Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано более миллиона автомобилей, что на 3,8% превышает средние значения прошлого месяца.

Основные затруднения в движении транспорта наблюдаются на трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает жителей быть внимательными и осторожными на дорогах, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.