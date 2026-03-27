Загруженность дорог в Подмосковье составила 4 балла утром 27 марта

Утром в пятницу, 27 марта, загруженность дорог в Московской области достигла четырех баллов. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах зафиксировано более миллиона автомобилей, что на 1,7% превышает средние показатели прошлого месяца.

Трудности с движением наблюдаются на трассе М-9 «Балтия» и на таких шоссе, как Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Рязанское, Варшавское, Калужское, Боровское, Минское, Можайское, Рублево-Успенское, Волоколамское, Пятницкое и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными, не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.