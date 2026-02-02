Загруженность дорог в Подмосковье достигла 6 баллов

Вечером 2 февраля в Московской области зафиксирован высокий уровень загруженности дорог — 6 баллов. Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Можайском, Каширском, Лыткаринском, Носовихинском, Новом шоссе, а также на Новорижском шоссе в сторону съезда на Ильинское шоссе.

Министерство транспорта призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными за рулем. Зимой тормозной путь увеличивается, что повышает риск ДТП. Водителям рекомендуется не пренебрегать правилами дорожного движения, увеличивать дистанцию, соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и оценивать дорожную ситуацию перед началом любого маневра.

Если автомобиль сломался и вынужден остановиться на обочине, необходимо покинуть его и не оставаться рядом. Следует немедленно сообщить о случившемся в службу спасения по номеру 112.