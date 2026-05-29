Загруженность дорог в Подмосковье достигла 6 баллов вечером 29 мая
Вечером 29 мая в Минтрансе Подмосковья сообщили о высокой загруженности дорог в регионе — она составила 6 баллов.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В некоторых районах Подмосковья идет дождь. В связи с этим в Минтрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения и заблаговременно снижать скорость перед переходами.