Загруженность дорог в Подмосковье достигла 6 баллов вечером 29 мая

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В некоторых районах Подмосковья идет дождь. В связи с этим в Минтрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения и заблаговременно снижать скорость перед переходами.