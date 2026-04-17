Загруженность дорог в Подмосковье достигла 6 баллов вечером 17 апреля

В пятницу вечером, 17 апреля, Министерство транспорта Подмосковья сообщило о загруженности дорог на уровне 6 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на съездах с МКАД и на таких шоссе, как Каширская трасса, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.

По прогнозам, в предстоящие выходные ожидается дождь. Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными и не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть аккуратными при парковке автомобиля. Пешеходов просят переходить дорогу только по переходу и носить световозвращатели вечером, чтобы быть заметнее.

