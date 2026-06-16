Загруженность дорог в Подмосковье достигла 6 баллов утром 16 июня

Утром во вторник, 16 июня, дороги в Московской области загружены на шесть баллов. В Минтрансе региона сообщили, что на трассах фиксируется более 1,1 миллиона автомобилей, что на 7% превышает средние показатели прошлого месяца.

Затруднения движения отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, особенно в условиях дождя. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров, снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов.