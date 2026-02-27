Загруженность дорог в Подмосковье составила 5 баллов утром 27 февраля
В пятницу утром, 27 февраля, движение на дорогах в Московской области оказалось весьма затруднительным. Согласно сообщению Министерства транспорта Подмосковья, загруженность дорог достигла пяти баллов.
Основные проблемы с движением зафиксированы на следующих шоссе: Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком, а также на шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта призывает водителей быть предельно внимательными. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.