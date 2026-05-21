Загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов утром 21 мая
Утром в четверг, 21 мая, в Минтрансе Подмосковья сообщили о высокой загруженности дорог в регионе — она составляет 5 баллов.
По данным ведомства, основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта призывает водителей быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в «Макс».