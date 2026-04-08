Загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов утром 8 апреля

В среду утром, 8 апреля, в Минтрансе Подмосковья сообщили о сложной ситуации на дорогах региона. Загруженность оценивается в 5 баллов.

Движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Кроме того, сложности наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Минтранс призывает водителей быть внимательными и осторожными. Необходимо соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.