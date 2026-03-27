Загруженность дорог в Московском регионе вечером 27 марта достигла 5 баллов

В пятницу вечером, 27 марта, на дорогах Московского региона наблюдаются серьезные затруднения движения. Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, основные проблемы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Министерство транспорта Подмосковья настоятельно рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными. Водителей просят не отвлекаться на телефон, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

