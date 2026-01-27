Загруженность дорог в Московском регионе превысит 6 баллов вечером 27 января
По информации Министерства транспорта Подмосковья, во вторник вечером, 27 января, загруженность дорог в Московском регионе достигает 6 баллов. Основные затруднения движения фиксируются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными на дорогах: соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и заблаговременно снижать скорость перед переходами. Пешеходов просят быть осторожными при переходе проезжей части и железнодорожных путей.