Загруженность дорог в Московском регионе и предупреждение о сильном морозе
По информации, полученной в пятницу вечером, 23 января, уровень загруженности дорог в Московском регионе достиг 6 баллов. Министерство транспорта Московской области сообщило, что затруднения с движением наблюдаются на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.
В предстоящие выходные в Подмосковье ожидается экстремально низкая температура, достигающая -29 градусов. Министерство транспорта призывает водителей соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходов просят быть внимательными при переходе проезжей части и железнодорожных путей.