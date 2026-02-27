Загруженность дорог в Московском регионе достигнет 7 баллов в пятницу вечером
В пятницу вечером, 26 февраля, на дорогах Московского региона ожидается серьезное затруднение движения. Согласно сообщению Министерства транспорта Московской области, семь баллов из десяти зафиксированы на таких шоссе, как Каширка, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.
Министерство транспорта призывает водителей не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.