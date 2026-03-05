Загруженность дорог в Московском регионе достигнет 6 баллов вечером 5 марта
По сообщению Министерства транспорта Московской области, в четверг вечером, 5 марта, загруженность дорог в Московском регионе составляет 6 баллов. Основные затруднения движения зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать резких маневров.