Загруженность дорог в Московском регионе достигнет 6 баллов вечером 28 мая
Вечером 28 мая движение в Московском регионе оценивается в 6 баллов. Как проинформировали в Министерстве транспорта Московской области, основные заторы зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Московской области рекомендует жителям и гостям региона быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.