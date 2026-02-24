Загруженность дорог в Московском регионе достигнет 6 баллов 24 февраля
Вечером вторника, 24 февраля, интенсивность движения на дорогах Московского региона оценивается в 6 баллов. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, затруднения на дорогах возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Подмосковья рекомендует жителям и гостям региона проявлять осторожность из-за вероятности осадков и гололеда. Ведомство призывает участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время управления транспортным средством.