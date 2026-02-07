Загруженность дорог в Московском регионе достигнет 5 баллов вечером 26 января

Вечером понедельника, 26 января, загруженность дорог в Московском регионе достигла 5 баллов. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, затруднения с движением машин наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Министерство транспорта Подмосковья призвало жителей и гостей региона к внимательности из-за возможных осадков и гололедицы. Ведомство напомнило водителям о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима, а также не отвлекаться на телефон во время движения.