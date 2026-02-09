Загруженность дорог в Московском регионе достигнет 5 баллов в пятницу вечером

По сообщению Министерства транспорта Московской области, в пятницу вечером, 16 января, загруженность дорог в Московском регионе достигла 5 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.

Прогноз на выходные обещает отсутствие осадков, однако температура ночью может опуститься до -16 градусов. Из-за этого на дорогах возможно образование гололедицы. Министерство транспорта призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов.