Загруженность дорог в московском регионе достигнет 5 баллов 20 января
Вечером вторника, 20 января, уровень загруженности дорог в Московском регионе достиг пяти баллов. По сообщению Министерства транспорта Московской области, затруднения на дорогах возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров и пропускать пешеходов.