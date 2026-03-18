Загруженность дорог в Московском регионе достигнет 5 баллов 18 марта
Вечером среды, 18 марта, загруженность дорог в Московском регионе составила 5 баллов. По сообщению Министерства транспорта Московской области, основные затруднения движения возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Московской области призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, водителей просят заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.