Загруженность дорог в Московском регионе достигла пяти баллов
В четверг вечером, 15 января, движение на дорогах Московского региона оценивается в 5 баллов. По информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, серьезные затруднения в движении автотранспорта зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта настоятельно рекомендует водителям проявлять повышенное внимание на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и всегда пропускать пешеходов.