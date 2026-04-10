Загруженность дорог в Московском регионе достигла 5 баллов вечером 10 апреля
Вечером 10 апреля на дорогах Московского региона фиксируется высокий уровень загруженности — пять баллов. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, значительные затруднения в движении автотранспорта были отмечены на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Подмосковья настоятельно рекомендует водителям проявлять повышенное внимание на дорогах в связи с возможными осадками. Автолюбителей призывают соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов.