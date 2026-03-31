Загруженность дорог в московском регионе достигла пяти баллов

Вечером вторника, 31 марта, интенсивность движения в Московском регионе оценивается в 5 баллов. По сообщению Министерства транспорта Московской области, серьезные затруднения наблюдаются на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.

Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть внимательными и осторожными. Автомобилистов просят не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

