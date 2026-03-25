Загруженность дорог в Московском регионе достигла 5 баллов 25 марта

В среду вечером, 25 марта, уровень загруженности дорог в Московском регионе достиг пяти баллов. По информации Министерства транспорта Московской области, затруднения с движением наблюдаются на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.

Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей быть внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Автомобилистов просят также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

