Загруженность дорог в Московском регионе достигла пяти баллов
В четверг вечером, 19 марта, движение на дорогах Московского региона оценивается в 5 баллов. По информации Министерства транспорта Московской области, основные затруднения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей быть внимательными и осторожными. Автомобилистов просят не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.