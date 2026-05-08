Загруженность дорог в московском регионе достигла 7 баллов
Вечером пятницы, 8 мая, дороги Московского региона оказались загружены на 7 баллов. По сообщению Министерства транспорта Московской области, значительные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Московской области призвало водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров.
