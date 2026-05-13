Загруженность дорог в Московском регионе достигла 7 баллов
По сообщению Министерства транспорта Подмосковья, вечером 13 мая загруженность дорог в Московском регионе оценивается в 7 баллов.
Основные затруднения движения зафиксированы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.
