Загруженность дорог в Московском регионе достигла 6 баллов

В четверг вечером, 30 января, на дорогах Московского региона фиксируется высокий уровень загруженности — 6 баллов. Как информирует Министерство транспорта Московской области, затруднения в движении наблюдаются как в направлении области, так и в сторону Москвы.

Среди наиболее загруженных магистралей отмечены: Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Волковское, Пятницкое, Волоколамское, Рублево-Успенское, Минское, Каширское, Лыткаринское, Новорязанское и Носовихинское шоссе, а также Щелковское шоссе и Видновская эстакада.

Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть внимательными и осторожными. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и проявлять осторожность на поворотах, эстакадах, мостах и при проезде пешеходных переходов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или ДТП рекомендуется обращаться по телефону 112.