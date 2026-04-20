Загруженность дорог в Московском регионе достигла 6 баллов

Вечером в понедельник, 20 апреля, движение в Московском регионе оценивается в 6 баллов. По информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, затруднения на дорогах наблюдаются на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.

Сейчас на юге и востоке области идет дождь и снег с дождем. Водителей просят быть внимательными и осторожными: снизить скорость из-за ухудшения видимости и сцепления с дорогой, а также соблюдать дистанцию и быть аккуратными на парковках.

По прогнозам, во вторник, 21 апреля, осадков в регионе не ожидается.