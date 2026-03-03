Загруженность дорог в Московском регионе достигла 5 баллов
Вечером вторника, 3 марта, в Московском регионе отмечается высокий уровень загруженности дорог — 5 баллов. Основные затруднения в движении автотранспорта зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе, как сообщает Минтранс Подмосковья.
Минтранс региона призывает водителей к повышенной осторожности на дорогах. Автомобилистов просят не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.