Загруженность дорог в Московском регионе достигла 5 баллов 30 апреля
В четверг утром, 30 апреля, на дорогах Московского региона фиксируется высокая загруженность, оцениваемая в 5 баллов. По информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, значительные затруднения в движении транспорта отмечены на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Подмосковья настоятельно рекомендует водителям проявлять осторожность, не отвлекаться на телефон, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
