Загруженность дорог в Московском регионе достигла 5 баллов 17 марта
Во вторник вечером, 17 марта, движение на дорогах Московского региона оценивается в 5 баллов. По информации Министерства транспорта Московской области, затруднения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Подмосковья рекомендует водителям быть внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.